Álmukban lepte meg a gyilkos a négy amerikai egyetemistát Idahóban

Egyelőre nem neveztek meg gyanúsítottat a múlt vasárnapi négyes gyilkosság ügyében. Moscow város rendőrsége közölte, hogy nem kezelik gyanúsítottként a négy áldozattal egy házban élő másik két diákot, akik saját vallomásuk szerint a háromszintes épületben aludtak a késes támadás idején a 26 ezres lakosú egyetemi kisvárosban.

Azt is nyilvánosságra hozták, hogy a minden bizonnyal álmukban megtámadott áldozatokon védekezésből eredő sérüléseket találtak. Sajtójelentések szerint mind a négy áldozatot ugyanazzal a fegyverrel ölték meg. A NewsNationnek nyilatkozó halottkém úgy fogalmazott, hogy egy „meglehetősen nagy kés” volt a gyilkos fegyver, a FoxNews tudósítása szerint a rendőrök egy „Rambo-típusú” kést keresnek.

A hatóságok változatlanul várják a lakosság segítségét, az elmúlt egy hétben mintegy 500 bejelentést kaptak és 38 embert hallgattak ki – közölték.

