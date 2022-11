WHO: Világszerte több milliárd ember szenved szájüregi problémáktól

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése alapján világszerte több milliárd ember életét nehezítik meg szájüregi problémák, a szervezet szerint az állami intézményeknek nagyobb hangsúlyt kéne fektetniük a szájhigiéniára irányuló lakossági tájékoztatásra.

A jelentés szerint az emberiség közel 45 százalékát érinti a fogbetegségek és egyéb szájüregi problémák okozta kellemetlenség. Mintegy 2,5 milliárd embernek van fogszuvasodása s egymilliárdan szenvednek fogínybetegségekben. Emellett évente legalább 380 ezer esetben diagnosztizálnak szájrákot.

A WHO szerint ezen problémák hátterében az állhat, hogy sokaknak nincsen elérhető távolságon belüli fogorvosi rendelő – vagy ha van is, egyszerűen megfizethetetlen számukra.

A szájüregi problémák sok esetben megelőzhetőek volnának, ha a kormányok és a hatóságok népszerűsítenék és támogatnák a száj egészségének kedvező táplálkozási és életmódi szokásokat – véli a WHO. Ilyenek például a csökkentett cukortartalmú ételek, a kevés alkoholfogyasztás, de akár a kevesebb dohányzás is. A WHO hangsúlyozza emellett, hogy a fluorid tartalmú fogkrémeknek mindenhol beszerezhetőnek kéne lenniük.

Jelentésében a WHO felszólítja az országokat, hogy a fogászatot és a szájüregi panaszok kezelését is vegyék be az alapellátások közé. Nyomatékosan hangsúlyozza az emberek alaposabb tájékoztatását és panaszok esetén a gördülékenyebb, hatékonyabb ellátás biztosítását. A világszervezet javasolja továbbá azon egészségügyi dolgozók fogászati továbbképzését is, akik egyébként nem erre a szakterületre specializálódtak.

A WHO felméréséből kiderül az is, hogy a szájüregi problémákkal küzdők túlnyomó része, mintegy háromnegyede alacsony vagy közepes jövedelmű országokban él. Sőt, egy országon belül általában kevesebb ellátásban részesülnek a szegényebbek és a társadalom peremére szorultak, mint mások, ezt pedig mihamarabb orvosolni kell.

