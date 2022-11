Rendszerellenes megmozdulások törtek ki több tüntetésen meghalt fiatal temetésén

Iránban szeptember 16-a óta tart a tiltakozáshullám, amelyet Mahsza Amini, egy 22 éves iráni kurd nő halála váltott ki. A nőt az erkölcsrendészet letartóztatta, mert állítólag megsértette az Iszlám Köztársaság szigorú öltözködési szabályait, majd az őrizetben halt meg.

A hatóságok zavargásokról beszélnek. Az oslói székhelyű Iran Human Rights (IHR) civil szervezet viszont eddig már több mint 15 ezer tüntetőt tartóztattak le. A civilszervezetek szerint több száz tüntető vesztette életét az erőszakos hatósági fellépések következményeként.

A közösségi médiában terjedő több videofelvételen több száz tüntető látható a kilenc éves Kian Pirfalak pénteki temetésén a délnyugati Izeh városában.

November 18th, 2022, Izeh, Iran

Funeral of Kian Pirfalak, 10yo boy, shot & killed by the Islamic Regime's thugs.

"We will will put you in the ground, Khamenei"

"Death to Khamenei"

"Basiji, IRGC, you're our ISIS!", "I will kill whoever killed my brother!"

