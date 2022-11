Rendkívüli veszélyhelyzetet rendelt el tizenegy megyében Kathy Hochul, New York állam kormányzója, miután péntek reggelre térdig érő hó lepte be több település utcáit. A sűrű havazás hózivatarral, dörgés-villámlás kíséretében érkezett, és a veszélyhelyzet mintegy hatmillió embert érint – számolt be a CNN hírportálja pénteken.