Kamerán rögzítette, ahogy barátja a halába zuhan

A 38 éves Mihail Blumenfeld és társa a Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszk sziklái mentén motorozott. A szörnyű baleset azután történt, hogy a férfi felért a körülbelül száz méter magas sziklacsúcsra, majd leszállt a motorról, hogy kicsit megpihenjen.

In Abrau Durso (russia), a motorcyclist fell off a cliff, he died.

The name of the deceased is Mikhail Blumenfeld. Judging by the video, he lost control of the pit bike, stumbled and flew down. pic.twitter.com/Bs1vkUcBGB

