Hátborzongató, amit a séf vőlegény tett megölt menyasszonya holttestével

Megrázó eset látott napvilágot Indiában. Letartóztattak egy férfit, miután beismerte, hogy megölte barátnőjét.

A fiatal pár az Indiában található Mumbaiban ismerkedett meg, miután mindketten ugyanott kezdtek dolgozni. A nő családja azonban nem támogatta a kapcsolatukat, ezért Delhibe szöktek.

Man ‘murders girlfriend before chopping body into 35 pieces and storing in fridge’ https://t.co/7qBxnoo58i

— Around World journal (@aw_journal2021) November 15, 2022