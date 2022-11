ENSZ: Egyezség született a fekete-tengeri gabonaexport-megállapodás meghosszabbításáról

Guterres közleménye szerint a hosszabbítást minden érintett fél elfogadta. Az ENSZ-főtitkár örömét fejezte ki a fejlemény miatt, és biztosított arról, hogy a világszervezet továbbra is elkötelezett a létfontosságú ellátási útvonal zavartalan működésének garantálása mellett.

Recep Tayyip Erdogan török elnök megköszönte Moszkvának, Kijevnek és az ENSZ-nek, hogy elfogadták a megállapodás meghosszabbítását. Az államfő a Twitteren azt írta, hogy az utóbbi négy hónapban több mint 11 millió tonna gabonát exportáltak az ukrán kikötőkből, ami jól mutatja, milyen nagy jelentőséggel bír a megállapodás a globális élelmiszerbiztonság szempontjából.

I would like to thank United Nations Secretary-General António Guterres, President Putin of Russia, and President Zelensky of Ukraine, for their willingness to prolong the agreement, and I would also like to congratulate all those who contributed.

Az eredeti megállapodás júliusban született meg az ukrajnai háború miatt kialakult globális élelmiszerválság enyhítése érdekében, és lehetővé tette, hogy újra meginduljon a gabonakivitel három, orosz blokád alá került ukrán kikötőből a Fekete-tengeren egy védett tranzitfolyosón keresztül. Az Oroszország és Ukrajna között Törökország és az ENSZ közvetítésével létrejött megállapodás hatálya a hét végén járt volna le.

Az ukrán infrastrukturális minisztérium azt közölte, hogy a gabonakiviteli megállapodást 120 nappal hosszabbították meg.

„A döntés (a hosszabbításról) most született meg Isztambulban. A kezdeményezés megvalósítását továbbra is az ENSZ és Törökország garantálja” – állt az ukrán tárca közleményében.

Rebeca Grynspan, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) vezetője a Twitteren azt írta, reménysugár a kezdeményezés meghosszabbítása, amely jó hír a globális élelmiszerbiztonság és a fejlődő világ számára. Hozzátette, hogy következő lépésként a műtrágyaszállításokra vonatkozó korlátozások ügyét kell megoldani.

The renewal of the Black Sea Grain Initiative is good news for global food security and for the developing world.

It remains a “ beacon of hope” & proof of what leadership & multilateralism can achieve, even in the midst of war.

Solving the fertilizer crunch must come next.

— Rebeca Grynspan (@RGrynspan) November 17, 2022