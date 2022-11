Emelkedett a motoros lövöldözés halálos áldozatainak száma

Hétre nőtt a szerdai motoros lövöldözés halálos áldozatainak száma Iránban, egy nő és két kiskamasz is az áldozatok között van – közölték egészségügyi források csütörtökön.

Szerdán motorkerékpáros fegyveresek lövöldözni kezdtek a helyi piacon tüntető emberekre és a biztonsági erőkre az Irán délnyugati részén fekvő Izeh városában. Öt ember megöltek és tízet megsebesítettek.

„Csütörtök hajnalban két sebesült meghalt, így hétre emelkedett a halálos áldozatok száma” – idézte az IRNA iráni állami hírügynökség egy ahvázi kórház tisztségviselőjét.

A sebesültek száma jelenleg nyolc. Köztük van a biztonsági erők öt tagja.

A huzisztáni hatóságok három támadót elfogtak, míg a többiek személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

További öt ember vesztette életét Iszfahán térségében egy másik lövöldözésben, köztük a biztonsági erők tagjai. A kurdisztáni megmozdulásoknak is voltak halálos áldozatai, így összesen legalább 15-en haltak meg az elmúlt nap folyamán Iránban – számolt be róla a The Guardian online kiadása csütörtökön.

Október 26-án legalább tizenhárman haltak meg Sirazban egy merényletben, amelynek az elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. A merénylet Sirag Sah mauzóleumában követték el, a legfontosabb dél-iráni síita kegyhelyen.

Iránban szeptember 16-a óta tüntetéssorozat zajlik. Az országos méreteket öltő tiltakozási hullám egy 22 éves kurd nő, Mahsza Amini halála miatt robbant ki. Amini az erkölcsrendészet őrizetében vesztette életét.

A hatóságok szerint a megmozdulások során több tucatnyi ember halt meg, főként tüntetők, de a biztonsági erők tagjai is.