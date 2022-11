Brüsszel nem korrigál: a szankciós útról nincs letérés

Brüsszel elhibázott szankciói elbuktak, és ezt látva az uniós vezetők most azt állítják, hogy azoknak nem is az volt a céljuk, hogy elhozzák a háború végét. Ennek ellenére az EU egy újabb, immár a 9. szankciós csomag elfogadására készül, amiről már december elején döntés születhet. A magyar kormány álláspontja továbbra is egyértelmű: nem támogat olyan szankciókat, amelyek Magyarország energiabiztonságát vagy a magyar embereket fenyegetnék – hangzott el az M1 Híradójában.