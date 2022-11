Vucic: Minél inkább délre kell tolni az illegális migráció elleni védvonalat

Az illegális bevándorlás elleni védvonalat a magyar-szerb határról előbb a szerb-észak-macedón határra, majd Szkopjéval együtt még délebbre szeretnénk tolni, és ezzel nemcsak a saját országunkat, hanem egész Európát meg tudnánk védeni – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök szerdán Belgrádban Magyarország, Szerbia és Ausztria második háromoldalú csúcstalálkozóján.

A szerb államfő a sajtótájékoztató előtt az illegális migráció elleni hatékony küzdelem területén megvalósuló együttműködés megerősítéséről szóló egyetértési megállapodást írt alá Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy az illegális migránsok száma szinte megduplázódott tavaly óta. Az előző év azonos időszakához képest eddig 191 százalékkal növekedett a migránsok száma. Ők a leginkább Észak-Macedónia (51 százalék) és Bulgária (csaknem 33 százalék) felől érkeznek – magyarázta.

Az illegális bevándorlók elleni küzdelem terén Szerbia az első lépéseket már megtette,

hiszen megkezdte összehangolni vízumpolitikáját az Európai Unióéval, és vízumkötelezettséget vezetett be a Tunéziából és Burundiból érkezőkkel szemben – húzta alá a szerb elnök.

Az illegális migráció megfékezése érdekében hatékonyabb együttműködésre és fellépésre van szükség – szögezte le a szerb államfő, majd rámutatott, hogy Szerbia, Magyarország és Ausztria nagyobb számú rendőrt alkalmaz majd a szerb-észak-macedón határon, és jelentősebb mennyiségű műszaki felszerelést is bevet annak érdekében, hogy a migráció elleni védvonal minél hamarabb délre kerüljön.

Ez Szerbia érdeke is, hiszen most amíg Magyarország a saját határát védi, addig a migránsok Szerbiában maradnak, ha pedig délen lenne hatékony a határvédelem, Szerbia is fellélegezhetne – magyarázta. A kiadatás rendszerének a fejlesztése is fontos, az ehhez szükséges előkészületeket szintén segíti a magyar és az osztrák fél – tette hozzá Aleksandar Vucic.

Karl Nehammer osztrák kancellár a közös sajtótájékoztatón kitért arra, hogy nemcsak az illegális migráció, hanem a szervezett bűnözés elleni harcról is szól a három ország megállapodása. Mint mondta, elérkezett az a pont, amikor az Európai Unió egyes tagországai új partnerségi lehetőségeket keresnek, mert látják, hogy az EU jelenlegi befogadási és migrációs politikája nem elegendő.

Örömének adott hangot, hogy Szerbia ígéretet tett a „menedékkérőturizmus” megfékezésére, vagyis arra, hogy vízumkötelezettséget vezessen be azon országok állampolgáraival szemben, akik eddig vízum nélkül érkeztek Szerbiába, majd onnan tovább haladva az Európai Unióba már illegálisan léptek be és például Ausztriában kértek menedéket úgy, hogy erre semmi esélyük sem volt.

Az osztrák kancellár egyben bejelentette, hogy országa további száz rendőrt küld a közös határvédelmi egységekbe,

valamint a szükséges felszereléssel, járművekkel és drónokkal is segíti az illegális migráció elleni küzdelmet.

„Ez egy erőteljes üzenet, amelyet két európai uniós tagország, Magyarország és Ausztria Szerbiával, egy valóban erős és megbízható partnerrel együtt küld Brüsszelnek” – szögezte le Karl Nehammer.

Mint mondta, az olyan partnereknek, mint Szerbia nemcsak az uniós csatlakozás perspektíváját kellene nyújtani, hanem valós előrelépést is el kellene érni, mert óriási kihívások mutatkoznak az illegális migráció, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, de az energiaellátás terén is.

A három politikus október 3-án Budapesten már egyeztetett az illegális migráció elleni közös küzdelemről, majd miniszteri szinten is folytatódtak a tárgyalások. A hivatalos adatok szerint az illegális bevándorlás legnépszerűbb útvonala még mindig a nyugat-balkáni szárazföldi út, amelyen 2015-ben mintegy egymillióan haladtak át.