Varga Mihály: Zöld pandakötvényt bocsátott ki Magyarország a kínai piacon

Zöld pandakötvényt bocsátott ki Magyarország a kínai piacon kétmilliárd jüan (110 milliárd forint) értékben szerdán, a hétfői 1 milliárd eurós zöld eurókötvény-kibocsátást követően, ami azt mutatja, hogy az ázsiai befektetők is bíznak a magyar gazdaságban – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdai közleménye szerint a hároméves futamidejű, 2 milliárd jüan névértékű pandakötvény éves fix kuponja 3,75 százalék. A kötvénykibocsátás főszervezője a Bank of China Ltd, a China Construction Bank Corporation és az Export-Import Bank of China pénzintézetek voltak.

A kötvényből befolyó összeget az ÁKK az adósságkezelési stratégiának megfelelően 3 éves, fix kamatozású devizacsere ügylet keretében euróra váltja és a befolyt összeget a költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fordítják – írták.

Magyarország a világon elsőként egy éve bocsátott ki 1 milliárd jüan értékben zöld pandakötvényt a kínai kötvénypiacon kétszeres kereslet mellett – emlékeztetett Varga Mihály.

A szerdai kötvénykibocsátással biztosítható Magyarország folyamatos jelenléte a világ egyik legnagyobb tőkepiacán és tovább erősödhet az együttműködés Kínával. A befektetői kör bővítésével a magyar államadósság finanszírozása több lábon állhat – tette hozzá.

A kötvénykibocsátásból bevont források az energiabiztonság erősítésére és a klímaváltozás elleni küzdelemre használható fel – írta posztjában a miniszter.