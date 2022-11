Több vezető már megszólalt a Lengyelországot ért rakétacsapásról, a vizsgálatok továbbra is zajlanak

Rakéták csapódtak be Lengyelország területére kedden délután. A bombák egy, az ukrán határhoz közeli városban találtak el egy gabonaszárítót. A hírt csak az esti órákban hozták nyilvánosságra, sajtóhírek szerint két lengyel állampolgár meghalt. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a történtek után rendkívüli ülésre hívta össze a nemzetvédelmi bizottságot. Hivatalos varsói nyilatkozatok szerint orosz gyártmányú rakéták érték el Lengyelországot, Joe Biden amerikai elnök pedig úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta volt. Egyelőre még vizsgálják, mi történt pontosan – összegezték a Lengyelországot ért rakétacsapásról ismert tudnivalókat az M1 Híradójában.

„Nemzetközi szakértőkkel dolgozunk a történtek kivizsgálásán illetve azon, hogy megtudjuk, mi történt pontosan. Ezek a szakértők közösen dolgoznak a mi helyszínelőinkkel, és még mindig vizsgálják a becsapódást” – fogalmazott a lengyel kormányfő.

Vannak arra utaló jelek, hogy az a rakéta, amely Kelet-Lengyelországban kedden becsapódott és két embert megölt, egy ukrán légvédelmi rakéta volt – fogalmazott Joe Biden. Az amerikai elnök egy SZ-300-as, szovjet gyártmányú rakétarendszer által kilőtt légvédelmi rakétáról beszélt.

A Pentagon is azt közölte, hogy nem tudják megerősíteni azokat a híreket, amelyek szerint orosz rakéták csapódtak volna be Lengyelországban.

Reagált az orosz védelmi tárca is. Azt közölték, hogy provokáció az orosz rakétákról szóló lengyel bejelentés. Moszkva azt állítja, hogy az ukrán-lengyel államhatár közelében egyetlen célpontra sem mértek csapást orosz fegyverek. Az orosz védelmi tárca szerint a roncsoknak, amelyeket a helyi médiában bemutattak, semmi közük az orosz fegyverekhez.

Kizárható, hogy szándékos támadás történt – mondta Kis-Benedek József az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő elmondta:

nem példa nélküli, hogy eltéved egy rakéta, különösen ha az olyan elavult, mint amit az ukránok és az oroszok is gyakran használnak.

„Nagyon sok van közöttük olyan, ami elavult, meg a gyártásfolyamatban is voltak olyan dolgok, ami alapján hibát lehetett elkövetni. És hát hogyha az ukrán változatot nézik, az SZ-300-as rendszer nem a legkorszerűbbek közé tartozik. Tehát lehet olyan, hogy meghibásodott egy rakéta. Ilyen már nem egyszer előfordult, és sajnos ezzel számolni kell a jövőben is” – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Valószínűleg eltévedt cirkálórakéták csapódhattak be Lengyelországban, Oroszországnak semmilyen érdeke nem fűződik egy ilyen támadáshoz – erről Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő beszélt az M1-en.

Gyarmati István úgy fogalmazott: „Semmi érdeke nem fűződik Oroszországnak ahhoz, hogy egy ilyen támadást végrehajtson, sem az eltalált célpont – ugye egy gabonasiló az nem nevezhető katonai célpontnak – tehát én azt gondolom, hogy ez egy eltévedt rakéta lehetett, amit valahol ott a határ közeli valamilyen ukrán létesítményre lőttek ki az oroszok.”

„Jelentős eszkalációnak” minősítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videoüzenetében azt, hogy Oroszország a NATO-tagállam Lengyelország területére mért rakétacsapást, és intézkedésre sürgette az észak-atlanti szövetséget. Úgy fogalmazott: „Orosz rakéták találták el Lengyelországot.” Az ukrán elnök úgy látja: az orosz fenyegetés csak fokozódni fog, ha Moszkva úgy érzi, nem lehet megbüntetni, ezért szerinte: „cselekedni kell!”

„Ma megtörtént az, amire oly régóta figyelmeztettünk. Elmondtuk már korábban, hogy az orosz terror a határainkon túlra is kiterjedhet. Moldovában már érezni a hatásait. És ma Lengyelországot, egy baráti ország területét is orosz rakétatalálat érte. Emberek haltak meg. Részvétem, minden ukrán állampolgár nevében. Csak idő kérdése, hogy az orosz terror még ennél is messzebb érjen. Mindaddig, amíg Oroszország azt érzi, mindezt büntetlenül megteheti, egyre újabb fenyegetéseket jelent azoknak az országoknak, amelyeket rakétái elérhetnek” – fogalmazott az ukrán államfő.

Orbán Viktor miniszterelnök az eseményekre reagálva úgy döntött: a Védelmi Tanács kedd esti tanácskozása után a mai kormányülésen is értékelik az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeit. A két fő téma természetesen a lengyelországi rakétabecsapódás, valamint a rakétatámadás következtében leállt Barátság olajvezeték ügye. Az ülésen – többek között a titkosszolgálatok jelentései alapján – elemzik a kialakult helyzetet Magyarország katonai és energiabiztonsága szempontjából. A kabinet 8 órakor ült össze a Karmelita kolostorban.

A honvédelmi miniszter még kedd este telefonon egyeztetett a NATO-főtitkárral, illetve több vezető ország védelmi miniszterével a tegnapi nap eseményeiről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M1-en elmondta: figyelemmel kísérik a fejleményeket, és azonnal képesek reagálni, ha bármi történik.

„Figyelemmel kísérjük az eseményeket, a magyar honvédség mint mindig, most is Magyarország védelmére áll. Tehát egyelőre semmilyen különleges lépést nem kell tennünk, azon túl, hogy azon folyamatosan kapcsolatban vagyunk nemzetközi szinten is, katonai szinten is a teljes európai és NATO rendszerrel, úgyhogy azonnal képesek vagyunk reagálni hogyha bármi történik” – fogalmazott a magyar honvédelmi miniszter.

A legfontosabb, hogy egy ilyen helyzetben mindenki őrizze meg a hidegvérét, ez különösen vonatkozik a politikusokra és az országok vezetőire is

– erről az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője beszélt az M1-en. Koskovics Zoltán azt mondta: a pánikhangulat elkerülése érdekében most különösen fontos, hogy a lakosság hiteles hírforrásokból tájékozódjon.

„Elsősorban arra kell figyelni, hogy mit mondanak a hivatalos információk és csak másodsorban szabad arra figyelni, ami megjelenik a médiában és különösen az interneten. Tehát aki most felmegy a Facebookra vagy a Twitterre, az egyrészt én azt javaslom, hogy ne tegye, másrészt hogyha mégis úgy gondolja, hogy felelősségteljesen tud válogatni a rázúduló információáradatból, akkor nagyon-nagyon arra biztatnám, hogy csak azoknak a hangoknak higgyen, azokban bízzon, akikben eddig is megbízott. És semmilyen körülmények között nem szabad, hogy pánikhangulat alakuljon ki” – mondta a szakértő.

