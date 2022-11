Szijjártó Péter: Újraindult a Barátság kőolajvezeték

A Lengyelországot ért keddi rakétacsapás ügyében is megnyugtató információk érkeztek, valamint hazánk kőolajellátása is helyreállt: újraindult a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Néhány perce újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken Magyarország irányában. Egyelőre még alacsony nyomással, de további műszaki munkálatok zajlanak, hogy a kőolajszállítás a megszokott, normális nyomáson történjen – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a közösségi oldalán. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a keddi, erőteljes orosz légicsapások következtében az ukrajnai energetikai hálózatok több pontja is megsérült, köztük a Magyarország kőolajellátásának jelentős részét biztosító Barátság kőolajvezeték transzformátorállomása is. A külügyminiszter aláhúzta: Magyarország ellátása azokban az órákban sem volt veszélyben, amikor nem volt kőolajszállítás, mivel a felelős energiapolitika keretében olyan készletek állnak rendelkezésre Magyarországon, amelyek miatt az ilyen esetleges leállások nem veszélyeztetik az országot. Szijjártó a Lengyelországban történt robbanások ügyében történt fejleményekről is beszámolt. Elmondta: Brüsszelben zajlott az Észak-atlanti Tanács ülése, ahol a lengyelek végül nem kérték a NATO alapszerződésének 4. cikkelye szerinti konzultáció összehívását. Hangsúlyozta: a lezajlott vizsgálatok alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a tegnap délutáni események nem jelentettek támadást Lengyelországgal szemben. A mostani állása a vizsgálatoknak úgy szól, hogy nem Oroszországból indított rakétacsapásról beszélünk, tehát semmi sem utal arra, hogy szándékos támadás lett volna Lengyelországgal szemben. A külügyminiszter arra is emlékeztetett, hogy a keddi eset óta eltelt időszak dicséri mindazokat, akik nyugodtan és felelősségteljesen álltak hozzá a kérdéshez. Mint mondta, ennek köszönhető, hogy nem eszkalálódott a háború. Szijjártó Péter ugyanakkor hozzátette: a keddi eseménysor is azt mutatja, mennyire fontos, hogy legyen tűzszünet. Mindaddig, amíg zajlik a háború, nem zárható ki, hogy ilyen események megtörténjenek, ezek pedig a konfliktus tovább terjedésének kockázatát rejtik magukban.