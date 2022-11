Nemzetközi szakértőkkel dolgoznak a történtek kivizsgálásán

Továbbra is sok a kérdés a Lengyelországot ért keddi rakátatalálat körül. Tegnap délután találat ért egy gabonasilót az ukrán határ közelében. Az incidensben ketten életüket vesztették. A körülmények kivizsgálása még tart. Joe Biden amerikai elnök azonban bejelentette: vannak arra utaló jelek, hogy ukrán légvédelmi rakéta volt, amely becsapódott – számolt be róla az M1 Híradója. Közben a lengyel elnök is nyilatkozott: Andrzej Duda szerint Lengyelországot nem szándékos rakétacsapás érte.

A lengyel rendőrség minden Przewodówba vezető utat lezárt, ellenőrzőpontokat állított fel és mindenkit igazoltatott, aki a faluba akart bejunti vagy kijutni onnan. Még a tévéstábokat sem engedték tovább az ellenőrzőpontnál. A kedd délutáni robbanásról csak a távolból készültek képek. Látszik, amint füst gomolyog a levegőben, miután két rakéta csapódott egy gabonasílóba. Az incidensben ketten meghaltak. Később a becsapódás helyszínérők is megjelentek képek, ezeken a pusztítás mértékét is látni lehetett. A lengyel kormány nemzetvédelmi bizottsága röviddel az incidens után összeült, a robbanás körülményeit pedig egész éjjel vizsgálták. „Nemzetközi szakértőkkel dolgozunk a történtek kivizsgálásán illetve azon, hogy megtudjuk, mi történt pontosan. Ezek a szakértők közösen dolgoznak a mi helyszínelőinkkel, és még mindig vizsgálják a becsapódást" – fogalmazott a lengyel miniszterelnök. Andrzej Duda lengyel államfő éjjel még azt nyilatkozta, hogy nincs semmilyen egyértelmű bizonyíték arra, ki lőtte ki a rakétát. Csak annyit mondott, hogy a rakéta valószínűleg orosz gyártmányú. „Tisztában vagyunk azzal, hogy Oroszország egész nap rakétákkal támadta Ukrajnát, de egyelőre nincs semmilyen meggyőző bizonyítékunk arról, hogy ki lőtte Lengyelországra a rakétákat, az ügy kivizsgálása még tart. Hiszek abban, hogy a vizsgálatok tisztázzák a történteket. Nagy valószínűséggel azonban orosz gyártmányú volt a becsapódó rakéta" – mondta a lengyel államfő. Később ezt a lengyel külügyi tárca is megerősítette. Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy orosz gyártmányú rakéta csapódott be Przewodówban. A lengyel külügyminiszter emiatt bekérette Oroszország varsói nagykövetét és magyarázatot követelt. Oroszország a robbanást követően azonnal reagált. Moszkva közölte, hogy az ukrán-lengyel államhatár közelében egyetlen célpontra sem mértek csapást orosz fegyverek. Az orosz védelmi tárca úgy fogalmazott, hogy a roncsoknak, amelyeket a helyi médiában bemutattak, semmi közük az orosz fegyverekhez. „Tiszteletben tartjuk Oroszország nyilatkozatát. Számunkra fontos hogy Oroszország azt állítja nincs köze a lengyelországi incidenshez. Reggel tárgyaltam az német kancellárral, Olaf Scholz szerint is meg kell várni a vizsgálat végét és nem helyénvaló enélkül ítélkezni" – fogalmazott Recep Tayyip Erdogan, török államfő. Szerda hajnalban fordulóponthoz érkezett a lengyelországi robbanás ügye. A Reuters hírügynökség amerikai forrásokra hivatkozta azt írta, hogy az előzetes vizsgálódások alapján az ukrán erők állnak a robbanás hátterében. Az ukránok valószínűleg egy légvédelmi rakétát lőttek ki egy érkező orosz rakéta ellen, és ez az ukrán rakéta csapódhatott be a gabonasilóba a lengyel oldalon. Ezt az információt később az amerikai elnök is megerősítette. Joe Biden úgy fogalmazott: vannak arra utaló jelek, hogy az a rakéta, amely Kelet-Lengyelországban becsapódott, ukrán légvédelmi rakéta volt. Joe Biden egy SZ-300-as, szovjet gyártmányú rakétarendszer által kilőtt légvédelmi rakétáról beszélt. Az ukrán külügyminiszter egyelőre csak egy újságírói kérdésre válaszolva reagált az amerikai bejelentésre. Dmitro Kuleba közösségi oldalán azt írta, várják az incidens kivizsgálásának az eredményét és csak ennek fényében nyilatkoznak majd. A lengyel elnök szerint Lengyelországot nem szándékos rakétacsapás érte Semmi sem utal arra, hogy szándékos támadás lett volna Lengyelországgal szemben a Przewodówban történt robbanás – jelentette ki szerdai varsói sajtóértekezletén Andrzej Duda lengyel elnök. Elmondta: az Ukrajna ellen intézett keddi orosz légicsapások a lengyel határhoz közeli területeket is értek. Érthetőnek nevezte, hogy Ukrajna az orosz rakéták ellen légvédelmi rakétákkal is védekezett. „Lényegében ezért a keddi incidensért az orosz fél felelős" – tette hozzá. „Egyáltalán semmilyen jel nem utal arra, hogy Lengyelországgal szemben szándékos támadás történt volna" – fogalmazott. Feltehetőleg SZ-300-as, a 70-es években a Szovjetunióban gyártott rakéta csapódhatott be – mondta, „véletlen balesetnek" minősítve az eseményt. Nincs bizonyíték arra, hogy a rakétát az orosz fél lőtte volna ki, ezzel szemben nagy a valószínűsége, hogy az ukrán légvédelem által használt rakétáról van szó – fejtette ki Andrzej Duda. Kiemelt kép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo