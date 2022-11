Nem talált haza a kutya, a rendőrségen kért segítséget

Hétfőn különleges vendége volt az angliai Leicestershire rendőrőrsnek, ugyanis egy kutya sétált be és ült le a váróteremben. Az esetről a rendőrkapitányság Facebook-oldalán egy videót is megosztott.

A tízéves, border collie fajtájú, Rosie névre hallgató kutya 68 éves gazdájával és kutyatestvérével, Laserrel sétált a közeli parkban. Az imádni való kutyus azonban megijedt és elszaladt a közeli tűzijáték hallatán. Szerencsére Rosie tudta, hova kell segítségért fordulnia.

A rendőrségén azonnal vízzel kínálták, és a nyakörvének köszönhetően gyorsan megtalálták a gazdáját is, aki nagyon örült, hogy épségben és egészségesen visszakerült hozzá szeretett kutyája.

