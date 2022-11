Hivatásos sellő mentette meg a bajba jutott búvár életét

A 33 éves Elle Jimenez és csapata vízi show-műsorok animátoraként és úszásoktatóként tevékenykedik, és életmentő is – írta a Metro.

Pár nappal ezelőtt utóbbira volt nagy szüksége, amikor nyílt vízi foglalkozást tartott négy tanulójával és kollégáival együtt.

„A víz alatti fotósommal észrevettünk egy másik búvárt, aki mozdulatlanul feküdt a víz felszínén. Azonnal odamentünk hozzá és láttuk, hogy habzik a szája” – mondta Jimenez, aki gyanította, hogy a búvárnak légembóliája lehetett – ami az erek levegőfelhalmozódás miatti szűkülését jelenti –, ezért csapatával azonnal eltávolította a felszerelését, hogy könnyítse a testét.

