Biden és Sunak Ukrajnáról és Észak-Írországról is tárgyalt

A közlemény szerint a két vezető teljes mértékben támogatja a vizsgálatot, amelyet Lengyelország indított a keddi robbanás miatt.

Biden korábban azt mondta, hogy a Lengyelország területén becsapódott rakétát, amely két ember halálát okozta, valószínűleg nem Oroszországból lőtték ki.

Az amerikai szakértők szerint az első információk arra utalnak, hogy a rakétát az ukrán erők lőhették ki egy érkező orosz rakétára.

A rakéta az ukrán-lengyel határtól 6 kilométerre fekvő lengyelországi Przewodówban, egy gabonatárolóba csapódott be, és megölt két embert a lengyel külügyminisztérium keddi közlése szerint.

A Downing Street szóvivője a kétoldalú tárgyalásról elmondta, hogy mindkét vezető Oroszországot tartja felelősnek a növekvő inflációért és az ehhez kapcsolódó globális gazdasági problémákért.

Positive meeting with @POTUS today, our strong relationship is important for international challenges the world is facing.

We will work together, and with allies, to address the economic consequences of Putin’s brutality. pic.twitter.com/YZxdL2OMrj

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 16, 2022