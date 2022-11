Mike Pence politikai irányváltást vár a republikánus képviselőházi többségtől

A képviselőházi többség megszerzése az amerikai republikánusok számára rendkívül fontos lépés lehet abban, hogy kiköveteljék a politikai irányváltást, és megállítsák a Joe Biden elnök vezette adminisztráció költségvetési költekezését, azt, hogy még több terhet rakjon a jövő amerikai generációira – jelentette ki a múlt héten tartott amerikai félidős választásokat értékelve Mike Pence korábbi alelnök, helyi idő szerint hétfőn, egy televíziós interjúban.

„A győzelem, az győzelem” – fogalmazott Donald Trump elnök egykori alelnöke a Fox News hírcsatornának. Megjegyezte ugyanakkor, hogy személyesen nagyobb mértékű republikánus sikerre számított.

A Trump mellett töltött, 2017 és 2021 közötti alelnöki időszakát Pence egy különleges lehetőségként értékelte, amelynek köszönhetően azokat a konzervatív elveket, amelyekről egész életében beszélt, (…) átültethette a gyakorlatba. Különösen igaz volt ez az adminisztráció első két évére, a kongresszusi többséggel – emelte ki.

Donald Trumphoz fűződő viszonyát közeli munkakapcsolatként, egy nagyon sikeres kapcsolatként jellemezte, különleges barátságként, amely azonban nyilvánvalóan nem végződött jól. Ahogy fogalmazott, mindig hitt abban, hogy kötelességét teljesítette azon a tragikus napon, az alapján cselekedett, amit az alkotmány és az ország törvényei diktáltak.

NEXT STEPS: Former Vice President @Mike_Pence tells “Hannity” how House Republicans can create a vision for America. https://t.co/Do5x3EdfpK pic.twitter.com/J0Vm6dWwnX — Fox News (@FoxNews) November 15, 2022

A 2021. január 6-i eseményekre utalva elmondta, hogy azt követően az elnökkel hosszan átbeszélték a történteket, s barátságosan váltak el, annak ellenére is, hogy nem értettek egyet.

A barátságos elválást pontosan az a szorosra forrt munkakapcsolat tette lehetővé, amely négy év alatt kialakult közöttük, és arra a négy évre mindig nagyon büszke lesz – tette hozzá.

A Donald Trumppal folytatott együttműködés kapcsán azt is elmondta, hogy az egyet nem értés pontjait bizalmasan kezelte, megtartotta magának, és szerinte ez teremtette meg a bizalmat, az említett különleges barátságot közöttük, illetve pontosan ez tette nehézzé, ami a végén történt.

A saját politikai jövőjére vonatkozó kérdésre Mike Pence azt válaszolta, hogy fontolgatja, elindul-e újra közhivatali jelöltségért – ami csak egyetlen hivatal, az elnökjelöltség lehet -, de hozzátette, hogy erről a feleségével közösen hoznak döntést.

Mike Pence életrajzi könyve – So Help Me God (Segíts meg, Istenem!) címmel – a napokban jelenik meg az Egyesült Államokban.