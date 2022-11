Kaiser Ferenc: Baleset volt a lengyelországi rakétabecsapódás

Minden bizonnyal orosz rakéták csapódtak be lengyel területen, de ez baleset volt, nem lehet belőle újabb háború – erről beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az M1 aktuális csatornán kedd este.

A szakértő elmondta, hogy a nap folyamán -–nyilvánvalóan a G20-ak találkozójához igazítva – nagyszabású orosz rakétatámadás zajlott az ukrán kritikus infrastruktúra ellen. Feltehetően ennek részeként csapódhatott be orosz eszköz Lengyelország ukrán határhoz közeli területeire, de kizárható, hogy ez szándékos volt, minden bizonnyal baleset történt.

Szerinte az oroszok a készleteik nagy részét már elhasználták, azok a régebbi típusok, amiket most vetnek be, akár 10-15 kilométerrel is eltéveszthetik a célt. De az is előfordulhat, hogy az ukrán légvédelem megrongálta az orosz rakétákat, ezután csapódtak be Lengyelország terültén. Orosz részről a szándékosság egyrészt azért zárható ki, mert akkor nem két rakéta talál el egy gabonatárolót. Másrészt a történtek tovább rongálják Oroszország nemzetközi megítélést, s ez sem lehetett az oroszok célja – mutatott rá Kaiser Ferenc.

Minden bizonnyal tisztázódni fog, mi történt. A rakéták maradványai, illetve útvonaluk vizsgálata alapján ez egyértelmű lesz, ahogy néhány éve a Donbasz fölött lelőtt maláj gép esetében is – fűzte hozzá.

Kaiser Ferenc ugyanakkor elmondta azt is: a NATO – Lengyelországot is beleértve – érezhetően tompítja a történteket, nekik sem érdekük az események eszkalálódása.

Borzasztóan feszült a helyzet – jegyezte meg a szakember. A G20-as csúcson ott van Lavrov orosz külügyminiszter: meglesz a téma. A legtöbben azon dolgoznak, hogy ez az ügy megoldódjon – mondta Kaiser Ferenc.