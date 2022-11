Izraeli védelmi miniszter: Súlyos hiba a megölt palesztin újságírónő ügyében indított amerikai vizsgálat

A helyi sajtó jelentette, hogy az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozást indított a palesztin-amerikai kettős állampolgár újságírónő halálának ügyében. Az al-Dzsazíra katari pánarab televíziós hálózat riporterét május 11-én lőtték le a dzseníni menekülttáborban.

I have delivered a message to US representatives that we stand by the IDF’s soldiers, that we will not cooperate with an external investigation, and will not enable intervention to internal investigations.

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 14, 2022