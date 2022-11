Hétmillió ukrán háztartás maradt áram nélkül az orosz rakétatámadások után

Közel hétmillió háztartás maradt áram nélkül kedd este Ukrajnában, miután Oroszország rakétatámadást indított az ukrán energetikai intézmények ellen.

A mai orosz rakétatámadások széles földrajzi kiterjedése, az okozott halálesetek és az ukrán polgári infrastruktúrában okozott károk ellenére úgy tűnik, hogy Ukrajna légvédelme sikeresen helyt állt ezen a napon – írja a BBC News.

A brit hírportál beszámolója szerint Oroszország több mint 90 rakétát lőtt ki, amelyek közül 73-at lelőttek le. Tizenöt energetikai infrastrukturális létesítményt ért találat, ami rendkívüli áramszünet bevezetésére kényszeítette az ukrán kormányt. Mint felidézik, amikor Oroszország október 10-én elkezdte szisztematikusan támadni Ukrajna energiahálózatát, 83 rakétát lőttek ki és csak 43-at lőttek le.

A Sky News Kirillo Timosenkót, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjét idézve arról számol be, hogy Kijevben a háztartások fele, Lviv nyugati régiójában 80 százaléka maradt áram nélkül. Érintett emellett több másik terület is, például Donyeck, Szumi, Harkov, Cserkaszi és még legalább 12 másik. Azaz:

közel hétmillió háztartás maradt áram nélkül az orosz támadások után Ukrajnában

Oroszország most is számos iráni gyártmányú kamikaze drónt vetett be (kedden 11-et lőttek le), ám Ukrajna leginkább a pontosabb és nagy rombolóerővel rendelkező orosz cirkáló- és ballisztikus rakétáktól tart.

Kedden korábban nyugati tisztviselők – nem először – azt állították, hogy Oroszország kifogyóban van a nagy pontosságú fegyverekből.