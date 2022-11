Gyilkolt Kate Moss zaklatója – megszökött az elmegyógyintézetből

Gyilkosságért elítélték Kate Moss egykori zaklatóját, aki még márciusban megszökött az elmegyógyintézetből, hogy megölhesse szüleit – számolt be róla a Mirror. William Warrington négy évvel ezelőtt hagyott nem kívánt tárgyakat a szupermodell házánál, aki aztán távoltartási végzést kért a férfi ellen.

A man once given a restraining order for stalking supermodel Kate Moss has pleaded guilty to brutally killing his parents https://t.co/JL33BJur0k

— The Mirror (@DailyMirror) November 15, 2022