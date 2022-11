Felesküdött az új izraeli parlament, a kneszet, de késik a kormányalakítás – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.

„Izrael polgárai azt várják Önöktől, hogy értük dolgozzanak” – mondta Jichák Hercog államelnök az esketési ceremónián.

„Izrael polgárai ma is büszkék az ebben az évben fennállásának 75. évfordulóját ünneplő államukra, hisznek útjának igazságában, de be kell vallanunk, hogy kimerültek a belső küzdelemben és annak következményeiben. Most elsősorban Önökre, a választott képviselőkre hárul a felelősség azért, hogy leszokjunk szüntelen konfliktusainkról” – tette hozzá.

Felesketésük előtt körbevezették a kneszetben Izrael 25. parlamentjének 23 újonnan megválasztott, első alkalommal szolgáló képviselőjét,

hogy megismerjék a helyi szabályokat, a 120 tagból álló intézmény működését. Bemutatták nekik a jogalkotási eljárásokat, a rendelkezésükre álló munkaeszközöket, a kneszet különböző részlegeinek szerepét, és elkészítették hivatalos képviselői fényképüket.

Miki Levy házelnök arra figyelmeztette az új törvényhozókat, hogy az előző, 24. kneszet rossz példát mutatott a demokratikus társadalmakban szükséges politikai közbeszédre. „Súlyos viták zajlanak itt, de azt javaslom, hogy az ügy érdemi kérdéseiről beszéljenek, és ne személyeskedjenek, tiszteletteljesen szóljanak egymáshoz” – tanácsolta Levy.

A 25. kneszet 91 férfiból és 29 nőből áll, vagyis a teljes létszám 76 százaléka férfi, noha a nők aránya Izrael lakosságában közel 51 százalék, tehát nemük jelentősen alulreprezentált a Tisztelt Házban.

A parlament tagjainak többsége (72) szekuláris vagy csak hagyományőrző zsidó, húszan a nemzeti vallásos horgolt kapedlisek közé tartoznak és 18-an ultraortodox, vagyis szigorúan vallásos zsidók. Egy keresztény és egy drúz nemzetiségű képviselő is lesz, valamint nyolc muzulmán, akik csak a képviselők hat százalékát adják, noha a lakosságon belüli arányuk több mint 17 százalék.

A 120 képviselő közül 109-en házasságban élnek, négyen párkapcsolatban, hárman elváltak, ketten özvegyek, és csak ketten hajadonok vagy nőtlenek.

A legtöbb törvényhozónak három gyermeke van, de 31-nek közülük öt-tíz gyermeke született.

Az Egyesült Tórapárthoz tartozó Iszrael Eichlernek 14, és további négy képviselőnek tíznél több gyermeke van, ők mindannyian Netanjahu tömbjéhez tartozó pártokban politizálnak. A parlamenti tagok közül 12-en 40 év alattiak, és csak öten – köztük Benjamin Netanjahu – 70 év felettiek. A legfiatalabb a Vallásos Cionistákhoz tartozó Jichák Vasszerlauf, 30 éves.

A legidősebb Chaim Katz ebben a hónapban ünnepli 75. születésnapját. Több mint ötvenen az ország központi részén élnek, csak 17-en járnak be majd délről és 17-en Észak-Izraelből. 16 képviselőnek ad otthont Jeruzsálem, és 14-nek Tel-Aviv.

A győztes pártok két hete, a választásokat követően úgy tervezték, hogy a képviselőkkel egy időben felesküszik már az új kormány is, azonban ez elmaradt, ugyanis elakadtak a koalíciós tárgyalások a Benjamin Netanjahut támogató, 64 képviselővel rendelkező tömb pártjai között.

Elsősorban Becalel Szmotrics, a szélsőségesen jobboldali Vallásos Cionisták nevű párt elnöke, és a jobboldali Likud párt élén álló Netanjahu között alakult ki feszültség,

és szakadtak meg a kapcsolatok. A ynet szerint azért, mert Szmotrics ragaszkodik a pénzügyi vagy a védelmi tárcához, de ezeket a kormányfőjelölt nem kívánja neki adni.

Netanjahu elsőként a koalíciós pártokkal próbálja meg kialakítani a megállapodásokat, és csak ezután osztja ki saját pártjában a tárcákat, és ezért mindeddig a Likudon belül sem haladtak előre a miniszteri tárcák, és más tisztségek meghatározásával.

Jaír Lapid, a Van Jövő nevű centrista párt elnöke addig marad miniszterelnök, amíg meg nem születik az új kormány, melynek megalakítására a november 1-i választásokon győztes Benjamin Netanjahut kérte fel vasárnap Jichák Hercog államfő.