A rendszámtáblavita miatt előrehozott polgármesterválasztást tartanak Koszovóban

Előrehozott választást írt ki a koszovói elnök azokban az észak-koszovói önkormányzatokban, amelyek vezetői a Szerbia és Koszovó közötti rendszámtáblavita hevében mondtak le tíz napja – közölte a Koha Ditore című pristinai napilap kedden.

A Koszovó északi részén élő szerb kisebbség tagjai november első hetében úgy döntöttek, hogy kivonulnak a koszovói állam intézményeiből, tiltakozásul amiatt, hogy a pristinai hatóságok elrendelték: a Szerbia által kiadott rendszámtáblákat koszovóiakra kell cserélni. Csaknem 600 szerb lépett ki a koszovói rendőrség kötelékéből, miután a pristinai belügyminiszter felfüggesztette az egyik helyi szerb rendőrségi vezetőt.

Az ugyanis bejelentette, hogy a karhatalom szerb tagjai nem hajtják végre az utasítást, amely szerint előbb figyelmeztetniük, majd büntetniük is kell az autósokat, akik nem cserélik le gépkocsijuk rendszámtábláját.

A szerb nemzetiségű rendőrök mellett bírák, ügyészek és hivatalnokok is felfüggesztették a munkát.

A szerbek bejelentették, hogy mindaddig nem térnek vissza az intézményekbe, amíg Koszovó nem teljesíti a 2013-ban brüsszeli közvetítéssel aláírt megállapodásban foglaltakat, illetve amíg nem alakítja meg a koszovói szerb önkormányzatok közösségét. Erre viszont Pristina azért nem hajlandó, mert ezzel nagyobb autonómiát biztosítana az egyébként is csak a belgrádi kormányt elismerő szerbeknek.

A pristinai vezetés viszont úgy döntött, nem vár arra, hogy visszatérjenek hivatalukba a kisebbségi szerbek, az előrehozott polgármesterválasztás kiírása mellett az üresen maradt rendőri, bírói, ügyészi és hivatalnoki helyeket is albánokkal fogják feltölteni – közölte Albin Kurti miniszterelnök. „Nem engedhetjük meg, hogy vákuum keletkezzen a munkavégzésben” – hangsúlyozta.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a parlamentben a Belgrád által támogatott Szerb Lista tíz képviselője is lemondott , s amennyiben nem lép senki a helyükre, úgy más partnereket kell találnia a kormánykoalíciónak.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem ismer el, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.

Aleksandar Vucic szerb elnök néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy november 21-től az eddiginél is feszültebb helyzet alakulhat ki, akkor ugyanis már nemcsak figyelmeztetik az autósokat, hanem komoly pénzbüntetésre is számíthatnak. Jövő év április 21-től pedig a gépjárművet is elkobozhatják, amennyiben a tulajdonos nem hajlandó lecserélni a szerb rendszámtáblát koszovóira.

Pristina elvárása szerint körülbelül tízezer jármű rendszámtábláját kell lecserélni, mert azokat még akkor adták ki, amikor Koszovó Szerbiához tartozott.

