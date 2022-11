A párizsi-pekingi kapcsolatok mélyítéséről egyeztetett a francia és a kínai államfő a G20-csúcson

A találkozót követő Twitter-üzenetében Macron leszögezte: a Franciaország és Kína közötti szoros együttműködésnek kulcsszerepe van az ukrajnai háború lezárásában, emellett pedig Párizs és Peking közösen támogatja a legsebezhetőbb gazdaságokat, választ ad a széndioxid-mentesítés kihívásaira, és eltökélt a biodiverzitás védelmében.

A két vezető emellett határozottan felszólalt a nukleáris fegyverek bevetése ellen.

France and China are determined to put a stop to escalation and address the consequences of the war in Ukraine, to support the most vulnerable countries, to decarbonize our economies, and to take action to protect biodiversity. pic.twitter.com/FMzwTVkibs

