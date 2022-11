Tornádó temette a romok alá a jegygyűrűt, mesébe illő, ami utána történt

Dakota Hudson és barátnője, Lauren Patterson hét éve éltek együtt az Egyesült Államok déli részén található texasi Hopewellben. A férfi nemrég elérkezettnek látta az időt, hogy megkérje párja kezét. Jegygyűrűt vásárolt, melyet elrejtett a házukban – írta meg a Metro.

Texas északkeleti részén azonban nemrég tornádó söpört végig, amely a fiatal pár házát sem kímélte, gyakorlatilag a földdel tette azt egyenlővé. A férfi úgy érezte, minden elveszett, fájdalmát pedig csak még jobban mélyítette, hogy a barátnőjének szánt ajándéka is romok alá került.

Dakota Hudson was in the midst of looking for the ring, when the Paris Junior College softball team ended up at his family’s property. https://t.co/yM7H1nDZri

„Nem bírtam magamban tartani, ezért elmondtam Laurennek, hogy elveszett a gyűrű, amit neki szántam” – idézte fel a nehéz pillanatokat Dakota.

A helyi középiskola softball csapatának tagjai segítettek a párnak a törmelékek feltakarításában, amikor pedig tudomást szereztek a férfi legnagyobb szomorúságáról, azonnal felajánlották, hogy megpróbálják megkeresni az eltűnt ékszert.

Akkor még senki sem sejtette, hogy a súlyos veszteséget nemsokára örömteli pillanatok követik. Az egyik diák ugyanis csodával határos módon megtalálta az aranykarikát.

„Csak ástam a romok között és megpillantottam valami fémszerű dolgot. Amikor közelebbről is szemügyre vettem, láttam, hogy aranyból van. Hihetetlen pillanat volt, még most sem hiszem el, hogy megtörtént” – mesélte a sikeres megtaláló.

Miután Dakota is tudomást szerzett a gyűrű létéről, úgy döntött, hogy azonnal megkéri párja kezét.

Dakota Hudson thought the ring was gone forever when their house was destroyed, but thanks to a determined group of softball players, he was able to get down on one knee. https://t.co/z4fJnJ8eTT

— ABC13 Houston (@abc13houston) November 11, 2022