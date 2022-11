Szijjártó Péter: A közös jövő nem a közös adóssághegyek irányában van

Az eredeti érv a szankciók mellett az volt, hogy ezek az orosz gazdaságot majd térdre viszik, rendkívüli nehézségek elé állítják. Ma már az érvelés meglétét is vitatták, azt állították, hogy ilyen nem volt! – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós külügyminiszterek mai tanácskozásáról. Az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segélycsomagról kifejtette: a ránk eső részt kétoldalú alapon oda fogjuk adni, de a közös európai hitelfelvételhez nem járulunk hozzá. Hangsúlyozta: „A közös jövő nem a közös adóssághegyek irányában van”.

Brüsszelben üléseznek ma az uniós külügyminiszterek. Az eddig történtekről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kora délutáni online sajtótájékoztatóján elmondta: az Ukrajnában zajló háborúról és következményeiről volt szó. Ma az utolsó reményt is elveszítettük azzal kapcsolatban, hogy bármikor is objektív vitát tudunk folytatni – fogalmazott a tárcavezető, hozzáfűzve: ideológiailag túlfűtött vita zajlott, a racionalitásnak nem sok szerepe volt.

Arról vitáztak, hogy eleget segít-e Európa Ukrajnának, vagy ki segít többet – ám ez egy feleslegesen kialakított „verseny” Szijjártó szerint.

Az igazi versenyt, hogy mely gazdaság szenved a legjobban a brüsszeli szankcióktól, azt biztosan az európai gazdaság nyeri – szögezte le a külügyminiszter. Rámutatott: „az Unióban az egekbe szökött az infláció, az energiaárak. Pontosan tudjuk, hogy ebből ki profitál. A másik verseny, amiben szintén nem állunk jó, hogy mennyire hatékonyak az intézkedések”

– folytatta a miniszter.

Kijelentette: A brüsszeli szankciók a legkevésbé sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az eredeti érv a szankciók mellett az volt, hogy ezek az orosz gazdaságot majd térdre viszik, rendkívüli nehézségek elé állítják. Ma már az érvelés meglétét is vitatták, azt mondták, ilyen nem volt! – közölte Szijjártó. Felvetette: de akkor miért is vannak a szankciók?

Mi magyarok tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a háborúnak mielőbb véget kell vetni, minél előbb békére van szükség, egyeztetésekre a háború résztvevői között – hangoztatta a külügyminiszter.

A kilencedik szankciós csomagról folytatott vitáról elmondta, egyesek odáig elmentek, hogy azt állították: mindazok, akik arról beszélnek, hogy a szankciók nem működnek, azok az orosz narratívát használják. Ez felháborító! – hangsúlyozta Szijjártó. Nyomatékosította: „mi a saját nemzeti érdekeinken keresztül tudunk minden kérdést nézni, és a szankciók sokkal jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak, ezt nem lehet vitatni.”

Kapcsolódó tartalom

Az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segélycsomagról kifejtette: „Mi már jóval a háború előtt támogattuk Ukrajnát, az intézmények működését. Nekünk ne akarják elmagyarázni, milyen az, támogatni Ukrajnát. A ránk eső részt kétoldalú alapon oda fogjuk adni, de a közös európai hitelfelvételhez nem járulunk hozzá.

A közös jövő nem a közös adóssághegyek irányában van”

– fogalmazott a tárcavezető. Felszólított: „Ne hazudják azt, hogy Magyarország nem hajlandó támogatni Ukrajnát! Ne hazudják azt, hogy Magyarországon népszavazást tartanak az ügyben! Nemzeti konzultáció zajlik”.

Szijjártó Péter kitért arra is: „büszkék vagyunk az új olasz kormány migrációs politikájára, amely útját állja az illegális migrációnak, nem támogatja az emberi jogi NGO-knak maszkírozott embercsempész hálózatokat, ne ők mondják meg, kiket kell beengeni Európába”.

A kiemelt kép Szijjártó Péter Facebook-oldaláról származik.