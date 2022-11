Elterjedt, hogy kórházba került Szergej Lavrov – az orosz külügy cáfolja a híresztelést

Az indonéziai kormány, illetve az egészségügyi hatóság három, név nélkül nyilatkozó tisztviselője az Associated Press (AP) hírügynökségnek megerősítette, hogy Lavrovot a közkedvelt nyaralóövezet egyik kórházában kezelik.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf

— The Associated Press (@AP) November 14, 2022