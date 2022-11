Véletlenül golyózáporba sétált a kisbabájával az anya, már nem tudott elmenekülni

Autóból nyitottak tüzet egy nőre, aki babakocsiban tolta kisfiát a kaliforniai Mercedben. Az egyik golyó eltalálta a csecsemőt, aki életét vesztette – írta a Fox News.

