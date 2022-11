Szlovén elnökválasztás: A részadatok szerint többen mentek el szavazni, mint öt éve

A szlovén országos választási bizottság első adatai szerint vasárnap délig többen mentek el szavazni az elnökválasztáson, mint öt évvel ezelőtt a második fordulóban.

Délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosult lakosság 14,66 százaléka, 248 333 ember adta le voksát. 2017-ben 11 óráig ugyanez az arány 12,31 százalék volt.

A legtöbben Kranj városában, a legkevesebben Ptujban szavaztak.

A választások nyugalomban zajlanak, mindössze kisebb szabálysértésekről érkeztek hírek.

A szavazóhelyiségek reggel 7 óra óta vannak nyitva, és mintegy 1,7 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát este 7 óráig.

Az eredményeket 19.30 órától folyamatosan hozza nyilvánosságra az országos választási iroda.

Az első fordulóban a hét jelölt közül egyiknek sem sikerült megszereznie az abszolút többséget, így a második fordulóban az első két helyezett, Anze Logar, az ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) támogatásával induló független jelölt, volt külügyminiszter és a szintén függetlenként induló baloldali Natasa Pirc Musar ügyvéd mérkőzik meg egymással.

Szlovéniában az államfő főként reprezentatív, de politikailag fontos szerepet tölt be, ő a hadsereg főparancsnoka és magas rangú tisztségviselőket is kinevez, többek között a nemzeti bank elnökét. A kinevezéseket a parlamentnek is jóvá kell hagynia.