Németország római nagykövete szerint az NGO-k elismerést érdemelnek migrációs munkájukért

Összecsapott Meloni és Macron – erős üzenetek, heves vita a migrációról

Közel egy hét diplomáciai csatározás után végül megoldódott az Ocean Viking, illegális migránsokat szállító NGO hajó sorsa, miután Franciaország pétek este a migránsokkal együtt befogadta. Az eredetileg Olaszország partjaihoz érkező migránshajó többször is kérte a kikötési engedélyt az olasz hatóságoktól, de azok a francia partokhoz irányították őket. Az Ocean Viking kálváriája ugyanakkor nem csak azt szemlélteti, hogy Georgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya komolyan gondolja az illegális migrációval szembeni fellépést. A francia reakciókból, valamint a két ország vitája során felszínre kerülő adatokból az is tisztán látható, hogy mára Európa nyugati felén is elfogyott a lelkesedés az illegális migránsok iránt.

Külföld