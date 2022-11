Migrációs válság Amerikában: kormányzati nyomásra benyújtotta lemondását az amerikai határőrizet vezetője

Több napnyi ellenkezés után, a kormány felszólítása nyomán beadta lemondását az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmének vezetője – közölte a Fehér Ház szombaton késő este.

Chris Magnus lemondását Joe Biden elnök elfogadta – tudatta Karine Jean-Pierre szóvivő az este kiadott közleményben.

A határőrizeti hatóság vezetőjét kedden a belbiztonsági miniszter szólította fel távozásra, amit azonban ő elutasított.

Alejandros Mayorkas miniszter bizalmának megrendülésével indokolta a felszólítást, majd egy nappal később a minisztérium államtitkára is lemondásra szólította fel Magnust, egyben tudtára adta, hogy amennyiben önként nem távozik, megkapja felmondó levelét Joe Biden elnöktől.

Chris Magnus a The Los Angeles Times-ben még pénteken megjelent interjúban megerősítette a korábban megjelent sajtóhíreket a lemondatására vonatkozó szándékról, ugyanakkor azt mondta, önként nem fog lemondani, mert véleménye szerint azt a munkát végzi, amire felkérték, vagyis reformokat hajt végre a Vám- és Határvédelemnél, így semmi nem indokolja a távozását. Azt is megjegyezte: egy ponton világossá vált számára, hogy „a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) legfelső vezetése nem értette meg, hogy miként néz ki a reform egy rendvédelmi hatóságnál”.

Magnust tavaly nevezték ki a határügynökség élére, ami az Egyesült Államok legnagyobb létszámú szövetségi rendvédelmi hatósága.

Tucson korábbi rendőrfőnöke progresszív rendvédelmi elveiről ismert, céljai között szerepelt a „kultúraváltás” a határvédelmi eljárásokban, emellett több női határőr alkalmazása, és a szabályok enyhítése migránsok egyes csoportjaira vonatkozóan.

Az Egyesült Államokban a szeptemberben zárult pénzügyi évben rekordmértékű, csaknem 2,4 millió illegális határátlépést regisztráltak, ami 37 százalékkal haladja meg az előző 12 hónap illegális migrációra vonatkozó adatát, amely szintén történelmi rekord volt.

A kiemelt képünk illusztráció.