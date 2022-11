Elemző: Az Európai Unió szankciós politikája a nemzetállamok és az európai polgárok érdekeit sérti

Az Oroszországgal szemben elfogadott nyolcadik szankciós csomag sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Oroszország az eddigi adatok alapján rekordbevételre tett szert a nemzetközi kereskedelemből, az Ukrajnában zajló harcok nem mérséklődtek, a háború árát pedig jelen állás szerint az európai emberek fizetik meg. Ebből adódóan egyre többen teszik fel a kérdés, hogy milyen megfontolások alapján születnek döntések az EU intézményeiben, és miért erőltetnek olyan irányt a tagállamokra, amely háttérbe szorítja a nemzeti érdekeket és megkárosítja az európai polgárokat – erről beszélt Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

Kizárólag ideológiai szempontok vezetik az Európai Unió vezetőit, amikor elfogadják a különböző szankciós csomagok elemeit – mondta Halkó Petra. Az elemző hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak nem csak szankciós eszközök vannak a birtokában, hiszen nemzetközi szereplőként közvetíthetett volna Oroszország és Ukrajna között, hogy diplomáciai fórumokon segítse a felek mihamarabbi megbékélését.

Halkó Petra szerint a szankciók vonatkozásában is érdemes lett volna olyan szempontokat megvizsgálni, amelyek elsősorban nem Oroszország megbüntetését helyezik a fókuszba, hanem a szakmai érveket. Hozzátette, az eddig tapasztalt uniós szankciós politikából viszont az látható, hogy a szakmai szempontok mellőzése miatt felülírták Európa saját érdekeit.

Kapcsolódó tartalom

Megállíthatják-e Oroszországot a szankciók

A Századvég elemzője elmondta, hogy az EU szankciós csomagjait hatástanulmányok nélkül hozták létre, ezért nem tudható, hogy beváltják-e a hozzájuk fűzött ígéretet és véget vetnek-e az ukrajnai háborúnak. Mint arra rámutatott:

az eddig elfogadott büntetőintézkedések három dolgot eredményeztek: megnövelték Oroszország bevételeit, megemelték az energetikai termékek árát a világpiacon, valamint problémákat okoztak az európai polgároknak.

„Azt látjuk, hogy az Európai Unió és az európai gazdaság nagyon komoly árat fizet” – fogalmazott. Az elemző szerint feltehető a kérdés, hogy az EU vezetői miért ezt az utat választották, mivel az uniós szankciók árát „teljes mértékben” az európai polgárok fizetik meg.

Kapcsolódó tartalom

Már a háború előtt is rossz volt az irány

A beszélgetés során a Századvég elemzője arra is emlékeztetett, hogy az EU-nak már az orosz-ukrán háború kitörése előtt fontos stratégiai döntéseket kellett volna hoznia. Ezen lépések tették volna lehetővé, hogy mérsékeljük Európa energiafüggőségét Oroszországgal szemben.

„Már akkor is az ideológiai szempontok vezérelték az Európai Uniót, és ez az átideologizált, sok esetben álszent politika vezetett oda, hogy mára az Európa Unió teljes mértékben leépítette a versenyképességét, és felhagyott a stratégiai kompetenciák kiépítésével”

– emlékeztetett.

Kapcsolódó tartalom

Elvesztegetett európai nukleáris képességek

A műsorban elhangzott, hogy a kilencedik, tervezett szankciós csomagban már a nukleáris technológia területén is megtiltanák az Oroszországgal folytatott kereskedelmet. Ehhez kapcsolódóan Halkó Petra arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország jelenleg is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy csökkentse az Oroszországgal szembeni energiafüggőségét. Ennek érdekében hazánk szeretné átalakítani az energiatermelés szerkezetét.

„Az energiaszükségletnek a 90 százalékát a napenergia és az atomenergia tenné ki. Ehhez viszont szükségünk lenne azokra az uniós forrásokra, amelyeket az EU-s intézményektől várunk”

– mondta, majd hozzátette: ebben a helyzetben is az látható, hogy az uniós vezetők „semmilyen mértékben sem az európai uniós tagállamokat és az európai polgárok érdekeit helyezik előtérbe.”

Az elemző hangsúlyozta, hogy az Unió döntései hátráltatják az egyes tagállamok helyreállítását és fellendülését.

Magyarország és Lengyelország tekintetében is ezt tapasztalhatjuk – tette hozzá.

Létezik-e az európai egység

A Franciaország és Németország között kialakult energiavita is indokolttá teszi annak a kérdésnek a megfogalmazását, hogy miben nyilvánul meg ma az európai egység. Halkó Petra kifejtette, hogy az uniós vezetők által hangoztatott európai egység törekvésekor ugyanaz tapasztalható, mint amit megtapasztalhatott a közösség „az európai értékrend, a szolidaritás terén.” Az elemző szerint ezek a törekvések inkább „hangzatos szavakban” nyilvánulnak meg, miközben az Unió vezető intézményei most is azt várják a tagállamoktól, hogy a szankciós politika terén olyan döntéseket szavazzanak meg, amelyek háttérbe helyezik a saját nemzeti érdekeiket és „egyértelműen az európai polgárokat károsítják”.

Kapcsolódó tartalom

Mint elmondta, a jogállamisági viták is bomlasztják az európai közösséget, amelyek visszatérő kérdések például Magyarország és Lengyelország kapcsán, „holott lenne mit vizsgálni az európai uniós vezetők esetében is, ha már korrupcióról beszélünk.”

Elvesztegetett versenyelőny

A 21. századra Európa elvesztette a lehetőségét, hogy a világhatalmak soraiba helyezze magát – mondta az elemző, aki szerint az EU elmarad olyan globális vezető hatalmak mellett, mint Amerika és Kína. Halkó Petra szerint az Európai Unió már résztvevője sem tud lenni a globális döntéshozatalnak. Mint rámutatott, sok esetben már nem hívják meg olyan fórumokra, ahol szava lehetne.

Közép és hosszú távon is kérdésessé vált, hogy az Európai Uniónak milyen beleszólása lesz majd a világ gazdasági és politikai ügyeinek alakulásába – tette hozzá.