Összecsapott Meloni és Macron – erős üzenetek, heves vita a migrációról

Közel egy hét diplomáciai csatározás után végül megoldódott az Ocean Viking, illegális migránsokat szállító NGO hajó sorsa, miután Franciaország pétek este a migránsokkal együtt befogadta. Az eredetileg Olaszország partjaihoz érkező migránshajó többször is kérte a kikötési engedélyt az olasz hatóságoktól, de azok a francia partokhoz irányították őket. Az Ocean Viking kálváriája ugyanakkor nem csak azt szemlélteti, hogy Georgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya komolyan gondolja az illegális migrációval szembeni fellépést. A francia reakciókból, valamint a két ország vitája során felszínre kerülő adatokból az is tisztán látható, hogy mára Európa nyugati felén is elfogyott a lelkesedés az illegális migránsok iránt.

A The Washington Post arról számolt be péntek este, hogy a francia belügyminiszter, Gérald Darmanini kijelentette: a francia kormány kivételes döntést hozott azzal, hogy az olasz partoktól elirányított hajón utazó migránsokat francia területen fogadják és ott bírálják majd el a menedékkérelmüket. A francia belügyminiszter elítélte Olaszországot, amiért a migránshajó többszöri kérését is figyelmen kívül hagyták, hogy kiköthessenek az olasz partoknál. A franciák álláspontja szerint az olasz kormány ezzel megtagadta a migránshajók befogadására vonatkozó azon nemzetközi egyezményt, melynek értelmében a legközelebbi uniós partoknál kell azokat fogadni. A francia tisztviselő kijelentette, hogy Meloni kormányának lépése „súlyos következményekkel” járhat a francia-olasz kapcsolatokra nézve, kezdve azzal, hogy felfüggesztik azt az újraelosztási megállapodást, melynek értelmében Franciaország 3500 illegális migránst vett volna át Olaszországtól. Kapcsolódó tartalom Kikötött az Ocean Viking a dél-franciaországi Toulonban Valamennyi migráns egészségügyi, majd a titkosszolgálatok biztonsági vizsgálatán esik át, ezt követően a francia menekültvédelmi hivatal (OFPRA) hallgatja meg őket. Az eset kapcsán a Politico nevű brüsszeli portál felidézte, hogy a francia belügyminiszter azt is bejelentette, megerősítik Franciaország határellenőrzését az Olaszországgal szomszédos határszakaszon. Georgia Meloni olasz kormányfő szerint azonban a francia belügyminiszter kijelentései „értelmezhetetlenek és indokolatlanok.” Franciaország sem akar több migránst A két nyugat-európai ország viszonyának megromlását jól szemléltetik az egyre erősebb üzenetek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök árulással vádolta meg Franciaországot, mivel továbbra sem sikerült tisztázni, hogy melyik államnak kellene fogadnia az illegális migránsokat szállító hajókat és mentőcsónakokat. Miután a francia kormány leállította a 3500 olaszországi migráns átvételére vonatkozó újraelosztási vállalását, ennél is tovább mentek, és arra buzdították az uniós projektben résztvevő többi országot, hogy cselekedjenek ugyanúgy, és ne fogadják Olaszországtól az arányosan rájuk osztott migránsokat. Az olasz miniszterelnök egy római sajtótájékoztatón úgy reagált a francia lépésre, hogy „az a kérés, miszerint [más országok is] izolálják Olaszországot, véleményem szerint elárulja a szolidaritás és a megosztás európai dinamikáját.” Meloni arra is felhívta a sajtó figyelmét, hogy Olaszország csak ebben az évben 90 ezer illegális migránst fogadott a Földközi-tengerről. Ráadásul ugyanazon a napon, amikor Franciaország befogadta az Ocean Viking fedélzetén érkezett 234 migránst, Olaszország 600 migráns belépését engedélyezte egy másik NGO hajóról. Kapcsolódó tartalom Giorgia Meloni: Érthetetlen és indokolatlan Franciaország reakciója Korábban Gérald Darmanin francia belügyminiszter embertelennek minősítette Olaszország eljárását. Eközben már Franciaországban sem várják tárt karokkal az illegális migránsokat. A The Washington Post megjegyezte, hogy Emmanuel Macron francia elnök is határvonalat húzott a gazdasági migránsok és azok között, akik valódi menekültek. Emellett a jobboldal nyomása is ránehezedik az elnök politikájára, így számos politikus a gyengeség jeleként értelmezte Franciaország döntését. Éric Zemmour, az amerikai lap által szélsőjobboldaliként említett politikus például úgy fogalmazott, hogy az Ocean Viking befogadásáról szóló döntés „szörnyű jelzés” az csempészek felé, amely ösztönözi fogja Földközi-tengeri átkeléseket. Marine Le Pen pártja pedig külön bizottság felállítását kérte az Európai Parlamentben a csempészek és a bajba jutott migránsokat szállító civil szervezetek közötti lehetséges kapcsolatok kivizsgálására. Brüsszel nyomást gyakorolhat Rómára Az Ocean Viking körül kirobbant diplomáciai botrányról szóló római sajtótájékoztatón az olasz miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió júniusban elfogadott migrációs újraelosztási terve már eddig sem működött. A megegyezés értelmében eddig nyolcezer illegális migránst kellett volna Olaszországból más befogadóországokba küldeni, eddig azonban csak 117 főt vettek át a partnerállamok, Franciaország ebből 38 főt vállalt át. Az új olasz kormány eddig a kampányígérteinek megfelelően igyekszik alakítani a migrációs politikát. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes például úgy fogalmazott az ügy kapcsán, hogy „Megváltozott a levegő.” Maurizio Gasparri, a Berlusconi-féle Forza Italia párt szenátora pedig kijelentette: „A bevándorlási határozottság politikája kifizetődik.” Kapcsolódó tartalom London visszautasította a migrációs politikáját érő kritikákat egy ENSZ-testületben A javaslat megvalósítása jelenleg holtponton van, mert számos ENSZ-tagállam, köztük az Egyesült Államok és Új-Zéland bírálja. A korai sikerek ellenére azonban az olasz baloldal már arra figyelmeztetett, hogy a Meloni-kabinet migrációs politikája komoly akadályt jelenthet az uniós források elosztásakor. A baloldali hangok szerint Olaszországnak különösen nagy szüksége lenne az uniós partnerek jóindulatára, mivel most fogják megtárgyalni az EU fiskális politikájának reformját. Lia Quartapelle, a baloldali demokraták képviselője azt mondta, hogy Olaszországnak „Szövetségekre van szüksége Európában ahhoz, hogy eredményeket érjen el – a költségvetési szabályok reformjával, a SURE munkanélküli-alappal és az energiabiztonsággal kapcsolatban.” Több baloldali hang is azzal vádolja Melonit, hogy „Brüsszelben úgy tesz, mintha együttműködne Európával, Rómában pedig továbbra is a szélsőjobboldali propagandát hirdeti”. Az illegális migrációt támogató hangadók szerint az olasz kormány megközelítése „elősegíti a széthúzást, és pusztító hatással lehet az olyan kérdésekre, mint a helyreállítási terv.”