Majdnem sikerrel járt az albérletes csaló – a tulaj az utolsó pillanatban jött rá, hogy bérlője a házát árulja

A 41 éves Andrew Smith ügynökségen keresztül talált magának házat Cambridge-ben – írta a Mirror.

A tulajdonosnak azt állította, hogy munkát kapott a környéken, ezért hosszútávra szeretné kivenni az ingatlant. Miután megkapta a házat, a férfi nem költözött be, hanem egy kitalált ingatlanirodán keresztül 400 ezer fontért (több mint 180 millió forintért) eladásra hirdette meg.

