Fontos lett Svédországnak az atomenergia

Már az előző évben is voltak áramkimaradások Svédország déli részé­ben, mert nem volt elegendő kapacitás, pedig akkor még béke volt Európában. Mára oda jutott az ország, hogy a hatóságok hosszabb áramkimaradások lehetőségére készítik fel a lakosságot. Az energiaválságra észszerű választ ad az új jobboldali svéd kormány: energiapolitikájában jelentős szerepet kap az atomenergia.

A Magyar Nemzet cikkében emlékeztet: a nyár végén érkezett a hír, hogy a Göteborg alatti Ringhals atomerőműben a nyári karbantartásra leállított 4-es reaktor egy nyomásszabályozó meghibásodása miatt nem indítható újra. Jelenleg úgy tűnik, hogy egészen január végéig elhúzódik a javítása, ami hatalmas érvágás a svéd áramellátási rendszernek, különösen a délnyugati országrészben, ahol a Ringhals 1. és 2. reaktorokat néhány éve már végleg leállíttatta az akkori szociáldemokrata-zöld kormányzat.

Szerdán Svédország legnagyobb teljesítményű reaktorát, az Oskarshamn 3-at kellett váratlanul ideiglenesen leállítani egy turbina meghibásodása miatt, és lekapcsolni a hálózatról.

(Az 1-es és 2-es reaktorokat ebben az erőműben is visszavonhatatlanul leállították korábban). Az 1450 MW teljesítményű 4-es blokkot még aznap éjjel újra lehetett indítani, néhány nap múlva érheti el az eredeti kapacitását. Nem ez volt az első műszaki hiba idén, júliusban és előtte februárban is le kellett állítani különböző okokból. A szerdai oskarshamni üzemzavar híre még el sem tűnt a hírportálok főoldaláról, máris jött a csütörtöki sokk: nem épít új atomerőművet Svédországban a német Uniper energiacég. A svéd közrádió reggeli műsorában ezt a vállalat szóvivője, George Oppermann közölte:

Sem Svédországban, sem máshol nem tervezi az Uniper új atomerőmű építését, ez ténykérdés.

Azt is világossá tette, hogy leányvállalatain keresztül sem működik közre ilyen beruházásban. Az Uniper Svédország mindhárom aktív atomerőművében, az Oskarshamnban, a Ringhalsban és a Forsmarkban, valamint a bontás alatt lévő Barsebäckben is résztulajdonos, az elsőben többségi. Ez azért is meglepő fordulat, mert néhány nappal korábban, a hónap elején az Uniper leányvállalata, a Barsebäck Kraft vezérigazgatója, Asa Carlson, aki jelenleg az atomlétesítmény bontását irányítja, arról beszélt az SVT állami televízióban, hogy egy évtizeden belül energiapark épülhet a régi atomerőmű helyén, amelynek része lesz az atomenergia is.

Ugyanebben a műsorban az új energetikai miniszter, Ebba Bush arról beszélt, hogy míg az előző baloldali kormányok atomreaktorokat zártak be, addig az új kabinet teljes mellszélességgel az atomenergia bővítése mellett van.

A válságos helyzetbe került Unipert – idén eddig már negyvenmil­liárd euró veszteséget kellett elkönyvelnie az orosz gázkereskedés leállása miatt – az év végével átveszi a német állam.

Ugyan a tulajdonosváltással papíron változhat a cég energiapolitikája, de feltehetően nem fog, az kényelmetlen lenne Olaf Scholz kancellárnak és kormányának. Bár idén év végén az eredeti tervek szerint nem állítják le az utolsó három német atomerőművet, de feltehetően jövő áprilisban igen, német földön végleg búcsút intve az atomenergiának.

A német visszakozás hírére a svéd energiaügyi tárca igen szűkszavúan reagált csütörtökön: „A kormány azon dolgozik, hogy megteremtse az új atomenergia feltételeit, és párbeszédet fog folytatni azokkal a szereplőkkel, akik érdeklődést mutattak.” Mindenesetre az atomenergia előtérbe helyezése nem fog megakadni, a politikai akarat megvan rá, az egyre inkább növekvő és kielégítetlen energiaigény pedig elvitathatatlan. A Vattenfall állami energiacég már nyáron bejelentette, hogy moduláris reaktorok (SM) építésének lehetőségét vizsgálja Ringhalsban és meghosszabbítja 2060-ig az ott működő két reaktor élettartamát.

Az, hogy a svéd kormány ki akarja bővíteni a tervezhető energiatermelést az ország déli részein, nemcsak a svédeknek, hanem a szomszédainak is a hasznára válik – nem utolsósorban Németországnak. Úgy tűnik, mindezt német közreműködés nélkül, nemzeti hatáskörben kell Ulf Kristersson kormányának keresztülvinnie.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt képen: A Ringhals atomerőmű 2-es számú reaktora Varbergben (Forrás: MTI/EPA/TT NEWS AGENCY/Björn Larsson Rosvall)