Az energiaválság miatt jelentősen csökkent a gyapottermelés Görögországban

Harminc százalékkal kellett csökkenteni a gyapottermelést Görögországban. Az uniós országokat sújtó energiaválság, valamint a növekvő infláció miatt az emberek egyre kevesebbet költenek ruhára, így jelentősen visszaesett a textiltermékek iránti kereslet. Görögország a legnagyobb gyapottermelő az Európai Unióban – derült ki az M1 Híradójából.

Az egyik közép-görögországi gyapottisztító és fonó üzemben 1970 óta állítanak elő textilgyártáshoz szükséges alapanyagokat. A mediterrán ország gyapottermő vidékének központjából a megtermelt mennyiség mintegy 80 százalékát észak-európai textilgyártókhoz exportálják. A gyár vezetője az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy Németországból, Hollandiából és Svédországból is visszaesett a megrendelés, az ottani gyárak nem rendelnek annyit, mint korábban.

„A folyamatosan növekvő energiaárak mellett még az is kérdésessé válhat, hogy egyáltalán működtetni tudják-e az üzemeiket”

– magyarázta a gyár vezérigazgatója.

Az energiaválság és a térséget sújtó magas infláció miatt a fogyasztók leginkább csak a létfontosságú termékekre költenek. Így a kereslet drasztikus visszaesése miatt idén már 30 százalékkal kellett csökkenteni a termelést.

A magas energiaárak és a kiszámíthatatlan kereslet miatt a hosszú távú szerződések helyett már csak rövid távú megállapodásokat kötnek az ügyfeleikkel. Ez jelentős bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot eredményez az üzem életében.

A vezérigazgató számításai szerint kérdésessé válhat a 150 alkalmazott sorsa is. Elképzelhető, hogy csökkenteniük kell a létszámot is, de az országot jelenleg is sújtó megélhetési válság miatt ezt egyelőre igyekeznek elkerülni.

Görögország a legnagyobb gyapottermelő az Európai Unióban. A görög kormány tavaly szeptember óta több mint 9 milliárd eurót költött energiatámogatásokra, hogy enyhítse a vállalkozások, a gazdák és a háztartások növekvő energiaköltségét. Emellett ígéretet tett arra is, hogy jövőre megemeli a nyugdíjakat, és növeli a minimálbért.

