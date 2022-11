Tárgyalást sürget Ukrajnában egy amerikai tábornok, de Biden tanácsadói ellenállnak

Nézeteltérés mutatkozik az Egyesült Államok kormányának legfelsőbb szintjein az ukrajnai háborúval kapcsolatban – derítette ki a The New York Times.

Törés mutatkozik az amerikai katonai vezetés és a Biden-adminisztráció között a háborúval kapcsolatban – számolt be a The New York Times nyomán a Neokohn. A portál azt írja, az Egyesült Államok kormányának legfelsőbb szintjein nézeteltérés alakult ki arról, hogy nyomást gyakoroljanak-e Ukrajnára annak érdekében, hogy diplomáciai úton próbáljon véget vetni az Oroszországgal vívott háborúnak.

Amerika legfőbb tábornoka a tárgyalásokat szorgalmazza, míg Joe Biden elnök tanácsadói szerint túl korai lenne.

Mark A. Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített parancsnokságának elnöke belső megbeszéléseken azt hangoztatta, hogy az ukránok körülbelül annyit értek el a harctéren, amennyit a tél beállta előtt észszerűen elvárhatnak, ezért szerinte meg kell próbálniuk az elért eredményeiket az alkupozícióban megszilárdítani.

Más magas rangú tisztviselők azonban elvetették az ötletet, és azt állították, hogy egyik fél sem hajlandó tárgyalni. Szerintük a harcok bármilyen szüneteltetése csak lehetőséget adna Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az átcsoportosításra.

Bár Biden tanácsadói úgy vélik, hogy a háborút végül valószínűleg tárgyalások útján fogják rendezni, ám a tisztviselők szerint a pillanat még nem érett meg.

Korábban Milley tábornok a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte van némi lehetőség néhány diplomáciai megoldásra. Jake Sullivan, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója ugyanakkor visszautasította, hogy bármilyen nyomást gyakorolnának Ukrajnára.

