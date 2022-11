Felszámolták a szabadkai befogadóközpont melletti illegális sátortábort

Felszámolták a szerb hatóságok a szabadkai befogadóközpont melletti illegális sátortábort. A migránsokat információink szerint a presevói befogadóközpontba vitték. A szerb fővárosban sem javul a helyzet: Belgrádban több száz migráns szállta meg a parkokat és a pályaudvarokon is sokan várnak a lehetőségre, hogy tovább mehessenek nyugatra – számolt be az M1 Híradó.

Szétdobált hálózsákok, összetört teafőző, és néhány tányérban ebéd maradék – így nézett ki a migránsok után a szabadkai erdő egy része. De nem csak szemetet hagytak ott, többen összetépték az útleveleiket és a személyi igazolványokat is szétdobáltak az erdőben. Olyan is volt, aki még a bankkártyájától is megszabadult.

A szabadkai köztisztasági vállalat munkatársai csütörtökön munkagépekkel és kamionokkal érkeztek a helyszínre, hogy felszámolják a befogadóközpont melletti migránstanyát. A lakók pedig a bokrok mögé bújva figyelték, ahogy lebontják az illegális sátorvárost.

A rendőrség még szerda este szállította el hat autóbusszal az illegális bevándorlókat Szabadkáról a presevói befogadóközpontba.

Azok az illegális bevándorlók, akik elmenekültek a rendőrök elől, a befogadótáborba költöztek be vagy a környéken bujkálnak a hatóságok elől. De azok sem akarnak sokáig maradni, akik a szabadkai befogadóközpontban vannak.

A helyzet a fővárosban sem jobb. A belgrádi pályaudvaron és környékén nagy a zsúfoltság, ugyanis több száz migráns várakozik itt is, hogy tovább utazhasson.

„Minden afgán Szerbiába utazik, hogy innen tovább menjen. Nagyon sokan jövünk ide, mert innen akarunk Európába jutni. Innen több útvonalon is tovább mehetünk, ezért jövünk ide.”

– mondta egy afgán migráns.

A helyiek nem mennek a park közelébe, de az újságírók folyamatosan figyelik, mi történik ott.

Az egyik osztrák lap tudósítója például a kezdetektől fogva követi a migránsválság alakulását. Azt mondta, ez a helyzet sokkal rosszabb, mint a 2015-ös.

„Ezek az emberek, akik ide érkeznek, nem tudnak vízum nélkül Európába jutni. Magyarország lezárta a határait és nem engedi át őket. A magyarok egész Európát, a keresztény Európát védik a keresztényellenesektől. Ezek az emberek azonban olyan országokból érkeznek, ahol csak egyetlen vallás létezik. Ők nem háborús menekültek, ahogy ők magukról mondják. Mindannyian fiatalok, jó erőben vannak, ráadásul agresszívek is” – nyilatkozta az M1-nek a férfi, aki azt is elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt megfenyegették a migránsok.

Szerbiában egyre több illegális migráns torlódik fel, mindannyian a továbbutazásra várnak. Többségük Magyarország felé indul, ez pedig komoly nyomást helyez a magyar határra.

Csütörtökön csaknem 700 illegális migránssal szemben kellett intézkedniük a magyar hatóságoknak.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.