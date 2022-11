Lecsapott a hurrikán, több repteret és vidámparkot kellett leállítani és evakuálni

Az ítéletidő miatt több repteret és vidámparkot kellett leállítani és evakuálni. A hatóságok figyelmeztettek, hogy a szeptemberi Ian hurrikán által sújtott területeken további károkat okozhat az újabb természeti csapás.

Hollywood Beach, Florida tonight as hurricane #Nicole is just hours away from landfall. Video by Adil Aman. #flwx #tropics #hurricane pic.twitter.com/xrZXYhhpgK

Josh @iCyclone has set up in Jensen Beach, FL to ride out Hurricane #Nicole. He’s noting the storm surge nearing some of the parking lots closer to the ocean. pic.twitter.com/I5dBUENnXc

