A magyarellenes országjelentés szerzője a Meseország mindenkié bemutatójára hív

Az Európai Parlamentben (EP) is bemutatják a Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvet. Az eseményre szóló meghívó az EP országjelentésének szerzőjétől származik. Gwendoline Delbos-Corfield baloldali, zöldpárti politikus vezette a LIBE-bizottságot, amikor az hazánkban járt.

Brüsszelben, az Európai Parlamentben is bemutatják a Meseország mindenkié című LMBTQ-mesekönyvet, mégpedig november 15-én, az ASP 1G2 jelzésű teremben, 12.30–14-30 között, értesült a Mandiner. A meghívóban úgy fogalmaznak: „köszöntünk egy befogadó gyermekkönyv bemutatóján”. A leírás szerint „ezt a könyvet 2020-ban adták ki Magyarországon, és az ország homo- és transzfób kormányával szembeni ellenállás szimbóluma lett”. Hozzáteszik, a kiadványt már tíz másik európai nyelvre lefordították.

A bemutatón ott lesz a kötet szerkesztője, Nagy M. Boldizsár, a két szerző, Tompa Andrea és Horváth Rebeka, illetve Rédai Dorottya LMBTQ-aktivista, a CEU professzora, aki ugyanitt szerzett doktori fokozatot a Társadalmi Nemek (gender) Tanszéken. Ő volt a kötet „projektkoordinátora”, aki felkerült a Time magazin 100-as listájára is.

A meghívót két EP-képviselő jegyzi, az egyikük az A Bal (The Left) képviselője, Malin Björk, másikuk a zöldektől

az a Gwendoline Delbos-Corfield, aki a legutóbbi, 2022-es, súlyosan ideologikus és elfogultan radikális baloldali országjelentést jegyzi. Ő vezette a LIBE-bizottságot, amikor az hazánkban járt.

Emlékezetes a 2013-as Tavares-, majd a 2017-es Sargentini-jelentés után, idén szeptemberben a Delbos-Corfield-jelentés került terítékre, amely a Magyarországnak járó uniós források visszatartását javasolja az Európai Bizottságnak. A korábbi vádak szinte szóról szóra megismétlődtek.

Magyarországon sérülnek az alapértékek, ahol sérül a tudományos élet szabadsága, és korlátozzák az LMBTQ-közösség jogait

– mondta a szeptemberi vita során a jelentést összeállító Gwendolin Delbos-Corfiled. A baloldali, zöldpárti politikus kiemelte: eljött az ideje, hogy nevén nevezzék, mi a probléma.

„Évek után, most meg kell határoznunk, hogy mit történik Magyarországon. Eddig ezt elkerültük. Illiberális demokráciának neveztük, nehézségben lévő demokráciaként említjük, demokráciára hasonlító rendszerként emlegetjük, és nem véletlenül, mert úgy éreztük, hogy csapdába fogunk esni, akkor amikor bevalljuk, hogy Magyarország nem demokrácia”

– fogalmazott Gwendoline Delbos-Corfield.

A Meseország mindenkié című kötet sok kritikát kapott azért, mert didaktikus, nem minőségi – például feministák is kritizálták az Indexen. Azt, hogy ez pusztán egy mesekönyv lenne, az is cáfolja, hogy feldolgozási módszertani útmutató is készült a kötethez.

A szerzők szerint a Meseország mindenkié számos európai könyvkiadó érdeklődését felkeltette. A kínálatban már szerepel angol, svéd, holland, lengyel, szlovák és finn nyelvű verzió is.

