Ukrán elnöki tanácsadó: Nincs jele az orosz csapatok kivonulásának Herszon városából

A tisztségviselő szavai szerint az orosz csapatok jelentős része a városban maradt, ezenfelül további tartalékokat vonnak be a régióba. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna a saját hírszerzésének hisz, nem a hangszerelt orosz nyilatkozatoknak.

Jaroszlav Janusevics, Herszon megyei kormányzó arra szólította fel a régió lakosait, hogy ne hozzanak nyilvánosságra információkat az ukrán fegyveres erők műveleteiről.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. 🇺🇦 is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022