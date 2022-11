Órákig hajszolták a rendőrök a fél családját kiirtó ámokfutót

A pennsylvaniai Lycoming megye tisztviselői szerint az 54 éves Brian Taylor egy családi veszekedés után lelőtte feleségét, majd autóba szállt, és a nővére háza felé vette az irányt – írta a Crime Online.

A tomboló férfi útközben több gépjárműre is lövést adott le. Miután házhoz ért, berontott és agyonlőtte a testvérét, ezt követően elkötött egy terepjárót és elhajtott. Nem sokkal később egy közeli barátjával találkozott, akinek szintén nem kegyelmezett.

State police said Sunday that troopers found Brian Taylor “actively firing with a rifle” while standing on Route 239. He was killed in an exchange of gunfire with troopers, who weren’t injured. https://t.co/QS0yLXyVZS

