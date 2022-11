Olaszországban az energiaválság a legszegényebbeket sújtja

A rezsidrágulás ellen tüntettek a szicíliai Palermóban. A megmozduláson vállalkozók, családosok, nyugdíjasok és diákok is részt vettek. Az energiárak drágulása és az infláció mintegy ötszázezer embert érint Olaszország déli területén, ahol a lakosság nagy része eddig is hátrányos körülmények között élt. Az olasz kormány szerdán dönt arról, hogyan segítik a családokat és a vállalkozásokat – számolt be róla az M1 Híradója.

„A pandémia is nehéz időszak volt, most az energiaválság tetőzte a helyzetet, kivonulnak az utcára elsősorban a kisiparosok, a kézművesek, gondoljunk a Nápoly vagy Szicília utcáin látható kerámiaüzletekre. A családok, a nyugdíjasok és a fiatalok is, elsősorban az egyetemisták, akiknek családjai már nem tudják fizetni egy másik városban a lakbért és a rezsiköltséget, nagyon sokan kénytelenek elhagyni a felsőoktatást, az egyetemeket" – jelentette az M1 tudósítója.