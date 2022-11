Méretes fenevad „ugrott” a fedélzetre, a szava is elakadt a kapitánynak

A 2,5 méter hosszú és 150 kilogramm súlyú cápa nagyjából két percig vergődött a hajón. A kapitányt és utasait mindössze a fedélzeti kabin ablaküvege választotta el az állattól – írta a Daily Mail.

Ryan Churches, a hajó tulajdonosa és kapitánya közel húsz éve foglalkozik nyílt vízi horgászattal, de elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy egy cápát hajóra látott „ugrani”.

You’re gonna need a bigger boat.

Astonishing footage captures the moment a Mako shark launches itself onto a fishing boat, coming face-to-face with shocked fishermen. #9News

MORE: https://t.co/h74waey8AW pic.twitter.com/tPwpqEUqow

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 8, 2022