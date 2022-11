Klímaaktivisták egy Warhol-műhöz ragasztották magukat egy ausztrál múzeumban

A fosszilis üzemanyagok használatának állami támogatása ellen küzdő Stop Fossil Fuel Subsidies Australia nevű csoport által végrehajtott akció számos hasonló, a világ különböző részein elkövetett vandál múzeumi akciót követ.

A múzeum tájékoztatása szerint az aktivisták célpontja Andy Warhol 1968-ban készült Campbell’s Soup I című alkotása volt.

A klímaaktivista csoport szerint tagjai a kapitalizmus veszélyeire akarták felhívni a figyelmet azzal, hogy a fogyasztói társadalmat jelképező alkotáshoz ragasztották magukat. „Míg ausztrálok éheznek, addig a kormány percenként 22 ezer dollárt költ a fosszilis üzemanyagok támogatására” – írta a csoport a Twitteren.

Climate protesters have attempted to deface one of the National Gallery of Australia’s prized modern art pieces, Andy Warhol’s Campbell’s soup cans.

Protesters have graffitied across the work but it is understood the paintings themselves were under glass frames and not damaged. pic.twitter.com/8CSJyVWeVQ

— Canberra Weekly (@canberrawkly) November 9, 2022