Kiderült, mikortól lép életbe a tojás- és az étkezésiburgonya-árstop

A friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti a kormány az árstopot

A kormány úgy döntött, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstopot az év végéig – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón. Ismertette: a kormány továbbra is elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartása mellett, aminek az egyik kulcsfontosságú eleme a rendszerhasználati díj. A kormány úgy döntött, a rendszerhasználati díj nem emelkedhet a lakossági fogyasztók számára a jövő évben sem.