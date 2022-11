Földrengés volt Rimini környékén és a horvát tengerparton

Az 5,7-es erősségű földmozgás középpontja a tengerben volt, 10 kilométeres mélységben, Rimini várostól nagyjából 65 kilométerre keletre.

🔔#Earthquake (#terremoto) M3.1 occurred 58 km E of #Rimini (#Italy) 56 min ago (local time 07:15:23). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/SbENyYHsOm

🖥https://t.co/LvxXJSasL4 pic.twitter.com/ZIyFTTPycF

— EMSC (@LastQuake) November 9, 2022