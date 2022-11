Félidős választás – A szenátusban szoros a verseny

Az átlagnál sokkal nagyobb várakozás előzte meg a félidős választásokat Amerikában. Elemzők szerint ez is azt mutatja, hogy valóban óriási a tét a voksoláson. A politikusok és választók egyaránt hatalmas jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy melyik pártnak milyen arányban sikerül elhódítani a képviselői és szenátori helyeket.

A félidős választások általában sokkal kevesebb választót vonzanak, mint a négy évenként esedékes elnökválasztás, de 2022-ben ez láthatóan megváltozott. Pedig – élve a levélszavazás lehetőségével – jó 40 millió amerikai állampolgár már napokkal korábban leadta a voksát.

Az amerikai Kongresszus alsóházi képviselőinek mandátuma két évre szól. Így a 435 fős testület az elnökválasztással egy időben, valamint az elnöki ciklus felénél is megújul. A szenátorokat hat évre választják, de nem egyszerre, a mostani szavazáson 35 felsőházi mandátum keres új gazdát. Ezt a rendszert az alapító atyák éppen azért hozták létre, hogy az elnök kezében összpontosuló végrehajtó hatalmat korlátozzák, és ezt a lehetőséget az amerikai választók rendre ki is használják. Az elnök pártja általában gyengébben szerepel a félidős választásokon.

„Vissza tudjuk venni az országot, ha elég embert viszünk el szavazni. Érzem, hogy minden rendben lesz” – mondta J. D. Vance, Ohio republikánus szenátorjelöltje. A republikánusok első sorban a Biden-kormányzat gyenge gazdasági teljesítményével kampányoltak, mondván a magas inflációért és a megélhetési nehézségekért a demokrata kormány a felelős.

– mondta a republikánus jelölt riválisa. A demokraták főként az abortuszhoz való joggal, illetve azzal kampányoltak, hogy a republikánusok győzelme Donald Trump visszatérését készítené elő.

A szavazókörök a különböző államokban különböző időben zártak. A szavazatszámlálást is az egyes államok hivatalnokai végzik, bár az igazságügyi minisztérium bizonyos helyekre küldhet megfigyelőket. Az amerikai politikai rendszer sajátosságai miatt azonban csak néhány államban vártak komoly csatákat az elemzők, az ilyen csatatér államokban dől el nagy valószínűséggel a képviselőházi és szenátusi többség sorsa. A legtöbb állam ugyanis stabilan piros, vagyis republikánus, vagy kék, azaz demokrata irányultságú.

Választási szakértők szerint a 36 szentáusi helyből alig négy, a 435 képviselői helyből mintegy 20 az úgynevezett billegő, vagy csatatér körzet, ahol még a választás napján is kétséges volt, hogy melyik jelölt szerzi meg a többséget. Ezeken a helyeken volt a legintenzívebb a kampány az utolsó napokban is, itt jelentek meg a pártok vezetői is, hogy lelkesítsék híveiket és – ami talán ennél is fontosabbnak – meggyőzzék az el nem kötelezett választókat.