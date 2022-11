Embertelen, amit a hét év után kiszabadított kislánnyal tett az anyja

A német médiában csak Maria néven emlegetett kislány az elmúlt hét és fél évet nagyszülei házának bezárt szobájában töltötte Attendornban, egy Kölntől keletre fekvő, mintegy 25 000 lakosú városban.

Az orvosok, akik kiszabadulása után megvizsgálták a gyermeket, nem találtak fizikai bántalmazásra vagy alultápláltságra utaló jeleket. A vizsgálat során azonban a kislány azt mondta, hogy még soha nem látott erdőt, nem járt réten, és nem ült autóban. Bár a tudott beszélni és járni is, egyedül képtelen volt használni a lépcsőt.

German girl, 8, freed after allegedly being locked away for most of life https://t.co/H4xGidwGCs

— The Guardian (@guardian) November 7, 2022